Tobias Maurer, der Betreiber des Hotel-Restaurants Bremerhof, ist glücklich: 14 Tage war für die Sanierung der Bremerstraße, die Zufahrt zum Bremerhof, vorgesehen. Darauf hatte sich der Gastwirt notwendigerweise eingestellt und seit Dienstag nach Ostern in den vergangenen Tagen die Umleitung über Forstwege durch den Wald zu seinem Anwesen genommen.

Umso mehr war er überrascht zu hören, dass die Sanierung der Bremerstraße früher als erwartet fertiggestellt werden soll. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, erfolgte der Asphalteinbau auf der 1,8 Kilometer langen Zufahrt zum Bremerhof im sogenannten Hocheinbau. Dabei wird eine neue Tragdeckschicht in einer Stärke von zehn Zentimetern auf den vorhandenen Aufbau aufgebracht.

Der Asphalteinbau von insgesamt 2500 Tonnen erfolgte innerhalb von zwei Werktagen und war bereits am Donnerstag vergangener Woche beendet. Dem Einsatz eines Asphaltbeschickers, einer Maschine, die zur unterbrechungsfreien Versorgung mit Asphaltmischgut dient, ist es zu verdanken, dass die Arbeiten optimiert werden konnten, teilte die Stadtverwaltung mit.

Einige Restarbeiten stehen noch aus

Nach dem Asphalteinbau erfolgen noch Restarbeiten wie das Herstellen der Bankette und Markierungsarbeiten. „Wenn es die Witterung zulässt, wird die Straße noch diese Woche fertig und wieder befahrbar sein“, so der Beigeordnete und Baudezernent Peter Kiefer, der sich in der vergangenen Woche von den Straßenarbeiten vor Ort informierte.

„Ich freue mich, am Mittwoch, 21. April, mit der Öffnung des Biergartens in die neue Saison zu starten, sagte Maurer gegenüber der RHEINPFALZ. „Vorausgesetzt, die Situation lässt es zu.“ Bereits am Mittwoch, 14. April, beabsichtigt er, seinen Kiosk zu öffnen und seinen Abhol- und Lieferservice wieder aufzunehmen.

Die Öffnung des Biergartens wird mit einem Testzentrum verbunden sein, in dem Mitarbeiter des Apothekers Christian Brand, Inhaber der Apotheke am Schillerplatz, bereitstehen, Kurzentschlossene, die gern ein Lokal aufsuchen wollen, auf Corona zu testen. So sehr sich Maurer über das Testzentrum freut, so sehr sorgt er sich, wie die Corona-Tests als Sondermüll zu entsorgen sind.