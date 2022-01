Ein Bündnis verschiedener Akteure aus kirchlichen Gruppen, Parteien, Gewerkschaften und Naturschutzverbänden will in Kaiserslautern eine Gedenkstätte für Corona-Opfer einrichten. Jürgen Jäger vom Stadtjugendring sagt: „Wir streben etwas Dauerhaftes an, wie die Stolpersteine oder einen Glaskasten.“ Vorangegangen war eine Gedenkstunde am vergangenen Freitag mit 80 Teilnehmern, die Kerzen entzündeten und Blumen niederlegten. Diese Veranstaltung sollte zugleich ein Signal gegen illegale Kundgebungen sein, bei denen Menschen gegen Coronaregeln demonstrieren.

