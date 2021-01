Gute Laune scheint garantiert: Am Donnerstag, 14. Januar, 17 Uhr, laden Monica Tomasi, Carlos Abyazar und Cris Gavazzoni ein zu einem bunten Programm aus brasilianischer Popmusik, Samba und Bossa Nova im Kulturlivestream der Fruchthalle.

Die seit fast drei Jahren in Kusel beheimatete Sängerin, Songwriterin und Produzentin Monica Tomasi kommt aus Porto Alegre im Süden Brasiliens. Ihre Kompositionen sind modern und ihr Stil bewegt sich leicht zwischen Pop und Samba – brasilianischer Pop voller Leichtigkeit, verspricht der Veranstalter.

Cris Gavazzoni wurde in Curitiba, Brasilien, geboren und hat dort Percussion an der Musikhochschule Paraná studiert. 1999 kam sie nach Mainz, um klassisches Schlagzeug zu studieren. Als Percussionistin und Schlagzeugerin hat Cristiane Gavazzoni weltweit mit verschiedenen Bands gespielt, unter anderem die Bigband des HR und des SWR, und ist in der Region aktiv, vom Capitol und dem Nationaltheater Mannheim bis zum Rheinischen Collegium Musicum Wiesbaden. Seit Januar 2007 gibt sie Percussion- und Schlagzeugunterricht im Trommelpalast Mannheim.

Von Sao Paulo nach Lautern

Carlos Abyazar, 1970 in Sao Paulo geboren, begann mit der Musikausbildung im Alter von vier Jahren . Mit 16 hatte er seinen ersten Vertrag unterschrieben, um in Santos Nachtclubs und Musikbands zu spielen. Mit 24 Jahren verfolgte er seinen Traum, andere Länder wie die USA und Europa (Deutschland) zu besuchen. Er begann Musiker auf Kreuzfahrtschiffen zu werden, was ihm diese Gelegenheit gab. Heute lebt Carlos Abyazar seit zehn Jahren in Kaiserslautern und arbeitet als Musiker und Online-Lehrer für Musik und audiovisuelle Aufnahmen über das Internet.

