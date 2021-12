Der 36-Jährige, der für den Großbrand in der Königstraße und eine versuchte Brandstiftung in einem Wohnhaus vor einem Jahr verantwortlich ist, wird in der Psychiatrie untergebracht. Das hat das Landgericht Kaiserslautern angeordnet.

Das Landgericht Kaiserslautern hat nach mehrtägiger Hauptverhandlung am Dienstag die Unterbringung des 36-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Bei der Verhandlung im Sommer diesen Jahres war das Gericht zu der Einschätzung gekommen, dass der Mann zu den Tatzeiten wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig war. Da von ihm weiterhin eine Gefahr ausgehe, hatte die Staatsanwaltschaft nach Abschluss des Verfahrens die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung beantragt. Der Mann werde dort eine Therapie erhalten.

Der 36-Jährige hatte am 26. September 2020 in den frühen Morgenstunden einen Brand in der Königstraße gelegt. Dabei wurden das Auto-Sicherheitscenter (ASC) und die Geschäftsräume des benachbarten Sanitätshauses Ank vom Feuer zerstört. Der 36-Jährige hatte eine Mülltonne angezündet und an das Gebäude des ASC geschoben und so den Großbrand, der von rund 80 Feuerwehrleuten bekämpft wurde, ausgelöst. Verletzt wurde niemand, der Gebäudeschaden wird von der Staatsanwaltschaft mit 1,6 Millionen Euro angegeben.

Nur wenige Tage nach diesem Ereignis legte der Tatverdächte einen Brand im Keller eines Wohnhauses in der Nähe des Waldschlösschens, in dem er dort am 4. Oktober 2020 Papier anzündete. Das Feuer griff laut Staatsanwaltschaft auf weitere Gegenstände und auf dort installierte Rohrleitungen über, bevor es gelöscht werden konnte. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Das Gericht hatte diese Tat als versuchte Brandstiftung gewertet.

Vor Gericht hatte der 36-Jährige die Brandlegung in der Königstraße bestritten und das weitere Feuer in einem Kellerraum als Folge fahrlässigen Verhaltens dargestellt. Er nahm nach Verkündung das Urteil jedoch an, die Staatsanwaltschaft hat auf Rechtsmittel verzichtet. Somit ist das Urteil rechtsgültig.

Laut Staatsanwaltschaft überprüft ein Gericht künftig jedes Jahr, ob die Unterbringung des Mannes noch erforderlich ist.