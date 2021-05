Das Hotel Kansakar, in dem hauptsächlich wohnungslose Menschen unterkommen und wodurch Konflikte mit der Nachbarschaft schwelen, darf so nicht weiter betrieben werden. Das Gebäude verstößt gegen etliche Brandschutzauflagen. Der Betreiber kündigt an, die Mängel beheben zu wollen.

Aufmerksam wurde die Stadtverwaltung auf das Hotel in der Stahlstraße, nachdem die Beschwerden aus der Nachbarschaft immer lauter wurden. Schon im vergangenen Sommer hatten Anwohner der Bürgermeisterin Beate Kimmel von ständigen Ruhestörungen durch die Bewohner, von Vermüllung der Straße, mutmaßlichem Drogenhandel und Streitereien bis zur polizeilich bestätigten Messerstecherei berichtet. Vermehrte Kontrollen durchs Ordnungsamt und die Polizei konnten den Konflikt durch die offenbar oft alkoholisierten Bewohner nicht wirklich eindämmen.

In der Regel leben im Hotel Kansakar Menschen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt keine Bleibe finden und auch in Obdachlosenunterkünften wie dem von der Caritas betriebenen St.-Christophorusheim nicht unterkommen, da sie die Hausregeln nicht einhalten. Die Stadt hat zwar eine Beherbergungsverpflichtung, kann der aber wegen Wohnungsmangel nicht ausreichend nachkommen: Die städtischen Schlichtwohnungen im Asternweg und Umgebung reichen nicht aus – Baubeginn für ein weiteres Gebäude dort wird laut Baudezernent Peter Kiefer erst 2022 sein – und die freien Plätze im Gebäude in der Pariser Straße, in dem noch Flüchtlinge untergebracht sind, sind für akut von Zwangsräumung bedrohte Menschen gedacht.

Weitere Hinweise aus der Nachbarschaft

Und so finden einige Wohnungslose nur in Hotels wie dem Kansakar Unterkunft, deren Kosten das Jobcenter aus kommunalen Mitteln übernimmt. Da in jenen Unterkünften jedoch jegliche sozialpädagogische Betreuung fehlt, entwickelte sich in der Stahlstraße ein kleiner sozialer Brennpunkt mitten im Wohnviertel.

Nach etlichen erfolglosen Versuchen der Problemlösung bekam CDU-Stadtratsmitglied Andreas Bernd nun aus der Nachbarschaft Hinweise auf mögliche Missstände im Gebäude. „Sind Personen menschenunwürdig im Keller untergebracht, lautete eine Frage“, berichtet Bernd von den Anfragen, die er auch an die Stadtverwaltung stellte. Zudem könnten Umbauten gegen Bauvorschriften verstoßen, wurde gemutmaßt. Das Ehepaar Tie und Grünen-Stadtratsmitglied Gilda Klein-Koksch, die gegenüber wohnen, bestätigen auf Nachfrage, dass Balkone an der Front zu Bädern umgebaut wurden, weil Bewohner darüber ins Gebäude geklettert seien und dies zu teils lautstarken Konflikten geführt habe. „Wenn dort geduscht wird, läuft das Wasser im Rinnsal außen an der Wand hinunter“, lautet Sabine Ties Beobachtung.

Eine weitere Mutmaßung aus der Nachbarschaft drehte sich laut Bernd um den Brandschutz im Gebäude. Und die traf einen Nerv. „Bei einer Ortsbesichtigung am 10. Mai wurde festgestellt, dass das Gesamtgebäude den brandschutztechnischen Anforderungen nicht gerecht wird“, gibt Peter Kiefer das Fazit wieder. Deshalb sprach das Bauamt eine Nutzungsuntersagung aus. Bei Verstoß gegen diese Verfügung drohe dem Betreiber eine Strafe von 10.000 Euro.

Mängelliste wegen des Brandschutzes

Die Mängelliste ist umfangreich: Rettungswege seien nicht ausreichend, es fehle eine Treppe, die Kabelverlegung genüge nicht den Anforderungen, der Keller sei nicht abgetrennt, ein Beherbergungsraum im Erdgeschoss habe vergitterte Fenster, der Innenhof sei nicht zugänglich, listet Kiefer auf. Gegen diese Verfügung könne der Betreiber beim Verwaltungsgericht Widerspruch einlegen.

Was aus den Bewohnern nun wird, könne Kiefer nicht beantworten. „Vielleicht haben sie ja irgendwo Bekannte oder Verwandte, die sie aufnehmen“, kann er nur Vermutungen anstellen. Wenn sie jedoch tatsächlich obdachlos würden, „dann muss die Stadt tätig werden“, bestätigt er, „dann könnten sie Klientel für den Asternweg, Geranienweg oder die Slevogtstraße werden“, verweist er auf die Schlichtwohnungen dort.

Denn auch wenn diese im Prinzip belegt seien, würden immer einige wenige frei gehalten, als Ausweichquartier bei Renovierungen – „die ständig dort nötig sind“ – und für Notfälle. Im Asternweg kostet eine 31 Quadratmeter große Schlichtwohnung knapp 135 Euro im Monat; das Kansakar nimmt 35 Euro pro Nacht, also gut 1000 Euro im Monat.

Der Hotel-Betreiber Ratna Kansakar Chaitya nimmt die Verfügung vorerst relativ gelassen. „Wir wollen nicht mit der Stadt streiten. Wir machen, was die Stadt sagt.“ Je zwei Personen vom Bauamt, von der Feuerwehr und vom Ordnungsamt hätten ihn bei dem Ortstermin die Mängel aufgezeigt. Und ihm sei bewusst, dass es „Regeln im Hotel gibt“. Deshalb habe er bereits nach der Ortsbesichtigung seinen Architekten kontaktiert und wolle sich bemühen, die Mängel zu beseitigen.

Betreiber ist bereits mit Architekten in Kontakt

Anhand des Schreibens, das ihm inzwischen zugestellt wurde, wie er am Freitag bestätigt, solle ihm der Architekt die nötigen Maßnahmen unterbreiten, damit er sie umsetzen könne. „Er ist jetzt wegen des Feiertags allerdings im Urlaub, deswegen können wir erst Anfang nächster Woche daran gehen.“ Er sei aber auch schon von selbst tätig geworden: Das Fenstergitter habe er bereits entfernt. Die derzeit „fünf oder sechs Bewohner“ habe er informiert.

Falls jedoch die Umbaumaßnahmen, um dem Brandschutz gerecht zu werden, zu aufwendig seien, „dann mache ich Wohnungen daraus“, lautet seine Alternative.