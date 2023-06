Der Feuerwehreinsatz in der Kaiserslauterer Mall ist beendet. Kunden können wieder in die Geschäfte, auch der Durchgang von der Fußgängerzone in die Mühlstraße ist wieder offen.

Einsatzfahrzeuge stehen aber noch auf der Straße zwischen Haupteingang und dem Beginn der Fußgängerzone. Die Mall war am Freitagmorgen evakuiert worden, nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Zahlreiche Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Mall aufgehalten hatten, beispielsweise die Mitarbeiter, harrten auf der Straße aus bis sie das Gebäude wieder betreten durften. Rauch war von außen aber nicht erkennbar.