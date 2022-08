Am Dienstagmorgen alarmierten Polizeibeamte die Feuerwehr, weil sie im Bereich des Vogelwoogs verdächtigen Brandgeruch wahrgenommen hatten. Die Beamten seien in diesem Gebiet joggen gewesen, als sie das Feuer gerochen haben, der Brand sei jedoch nicht zu sehen gewesen, schildert Rüdiger Seifts, Abteilungsleiter Technik / Aus- und Fortbildung, von der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern. Die ausgerückten Wehrleute seien auf die Suche nach dem Feuer gegangen. Kurzfristig sei überlegt worden, die Stelle mithilfe einer Drohne zu finden, dies habe sich dann aber erledigt, da der Schwelbrand entdeckt worden sei. Rund sechs Quadratmeter waren in Brand geraten und seien von den Einsatzkräften gelöscht worden, so Seifts weiter. Was an dieser Stelle das Feuer ausgelöst hat – ob eine weggeworfenen Zigarettenkippe oder ein Stück Glas oder etwas anderes – lasse sich derzeit nicht sagen.