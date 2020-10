Ab Montag, 12. Oktober, beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt im öffentlichen Bereich zur Anbindung des neuen Umspannwerks in der Karcherstraße in den bestehenden Netzbetrieb. Das haben die Stadtwerke Kaiserslautern angekündigt. Der Bauabschnitt ist verbunden mit einer Teilsperrung im Bereich Brandenburger Straße, zwischen Königstraße und Hohenecker Straße. Der Verkehr kann in beide Richtungen einspurig weiter fließen. Die Teilsperrung wird voraussichtlich Ende November wieder aufgehoben. Die Brandenburger Straße Richtung Pariser Straße ist seit geraumer Zeit bereits gesperrt.