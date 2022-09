Aktuell wird in der Brandenburger Straße punktuell die Fahrbahndecke erneuert. Deshalb ist die Brandenburger Straße von der Pariser Straße bis zur Hohenecker Straße in Fahrtrichtung Süden gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Umleitung erfolgt über die Hohenecker Straße und den Rauschenweg. Sobald am Samstag, 24. September, die Fahrbahn eine neue Markierung erhalten hat, kann im Laufe des Nachmittags die Sperrung aufgehoben und die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben werden, kündigt die Stadtverwaltung an.