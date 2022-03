In einem Wohnzentrum in den Weilerbacher Hüttengärten hat es am Mittwoch gebrannt. Eine Person wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 63-Jährige mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war im dritten Obergeschoss des Anwesens ein Abfallbehälter in Brand geraten. Durch das Feuer entstand in einem Sozialraum der Einrichtung Sachschaden, der auf einen mindestens fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.