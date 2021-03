Nach dem Brand in einem Technikraum im sogenannten P 90 im ehemaligen Möbelhaus Kober in der Pariser Straße, sucht die Polizei weiterhin nach der Brandursache. Das Gutachten des Brandsachverständigen liegt vor.

„Das Brandgutachten liegt vor, aber daraus geht keine eindeutige Brandursache hervor“, sagt Michael Hummel, Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, auf Nachfrage. So lasse sich beispielsweise kein technischer Defekt als Brandursache für das Feuer im Technikraum sicher bestätigen, erklärt Hummel. Weiter könne Brandstiftung als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen daher in alle Richtungen weiter. Einen Hinweis auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gebe es indes nicht.

Das Feuer in der Wohnanlage, in der unter anderem Geflüchtete leben, war am 3. März abends in einem Technikraum im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Laut Andreas Philipp Breier vom Ökumenischen Gemeinschaftswerk, das die Bewohner betreut, leben dort 53 Menschen mit Fluchthintergrund in 36 Appartements. Es sei ein Wohnprojekt, keine Unterkunft für Asylbewerber, betonte Breier damals auf Anfrage.

Durch das Feuer entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr war mit einem erweiterten Löschzug und Helfern der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Pariser Straße während des Einsatzes der Rettungskräfte vorübergehend gesperrt.