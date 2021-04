In einem Wohnhaus in der Straße Im Weidengarten in Weilerbach hat es am Sonntagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer im Keller aus. Die Ursache dafür ist noch nicht geklärt. Die Rauchmelder schlugen um 18 Uhr Alarm, woraufhin sich die Bewohner des Erdgeschosses selbstständig aus dem Haus retteten. Die Bewohner des Obergeschosses wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht. Insgesamt waren sechs Menschen von dem Brand betroffen. Alle blieben unverletzt. Eine Person kam vorsorglich ins Krankenhaus, konnte aber schnell wieder entlassen werden. Wehrleute löschten das Feuer. Durch den Brand entstand Sachschaden, der vermutlich im sechsstelligen Bereich liegt. Aktuell ist das Haus nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.