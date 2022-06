Zu einem Brand ist es am Dienstagfrüh in der Umladestation der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) gekommen. Die massive Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Der Brand konnte laut ZAK aber durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Warum das Feuer in der Halle ausgebrochen war, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Photovoltaikanlage beschädigt

ZAK-Vorstand Jan Deubig schätzt den Schaden auf eine Summe zwischen 50.000 und 150.000 Euro. Durch das Feuer wurden Teile der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Umladestation zerstört, auch die Stromversorgung wurde zum Teil massiv beschädigt, so die Zentrale Abfallwirtschaft.

