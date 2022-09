Am Sonntagmorgen brannte ein Dachstuhl in der Neuen Straße in Morlautern. Auf dem Balkon einer Einliegerwohnung, die sich über einer Werkstatthalle befindet, brach der Brand aus. Warum ließ sich bisher noch nicht feststellen. Nach Angaben der Polizei griff das Feuer dann auf das Dach über. Eine weitere Ausbreitung des Brands konnte verhindert werden.

Die Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Neue Straße für etwa zwei Stunden teils voll gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern und die freiwilligen Feuerwehren Erlenbach und Morlautern waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei, die jetzt zur Brandursache ermittelt, im unteren sechsstelligen Bereich. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.