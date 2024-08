Der Rauchmelder rettete einem 27-Jährigen in der vergangenen Nacht in Mackenbach vermutlich das Leben. Durch den Alarm, der gegen 2.15 Uhr losging, konnte sich der junge Mann rechtzeitig aus einer lichterloh brennenden Dachgeschosswohnung in der Weilerbacher Straße retten. Sein Notruf alarmierte Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf umliegende Wohnungen und Anwesen verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der junge Mann musste wegen einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt werden. Während der Löscharbeiten blieb die Weilerbacher Straße gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, war vermutlich ein technischer Defekt eines Elektrogerätes im Badezimmer die Brandursache.