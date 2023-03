Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße sind in der Nacht zu Freitag zwei Menschen verletzt worden. Zwölf Bewohner mussten evakuiert werden.

Nach Mitternacht hatten nach Polizeiangaben Nachbarn den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. „Der Anruf ging um 0.34 Uhr ein“, sagte am Freitag ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst