Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus rückten am Mittwoch Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Jägerstraße aus. Kurz vor 14.30 Uhr war über die Leitstelle ein Wohnungsbrand gemeldet worden. Rund anderthalb Stunden später wurde der Einsatz für beendet erklärt, berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr, Till Becker, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Hausbewohner hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit gebracht. Ein Hausbewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Aktuell sind laut Polizei das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss des Hauses nicht bewohnbar, die Wohnung, in der der Brand ausbrach, wurde zerstört, so Becker. Der entstandene Schaden ist aktuell nicht beziffert. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen, die Ermittlungen laufen.