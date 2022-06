In der Geschwister-Scholl-Schule hat es am Dienstagvormittag gebrannt. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte brachten sich in Sicherheit, teilt die Polizei mit. Es wurde niemand verletzt.

Noch ist laut Polizei unklar, wie das Feuer gegen 9 Uhr im Fachklassentrakt der Schule entstanden ist. Als der Brand ausbrach, fand in dem Gebäude kein Unterricht statt. Personen hielten sich nicht darin auf.

Drei erste Klassen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Rund 70 Kinder wurden zunächst in einer Gymnastikhalle betreut. Teilweise wurden sie dort von ihren Eltern abgeholt, der Rest kann bis Unterrichtsende in der Schule bleiben.

Kurz vor 10 Uhr war der Brand gelöscht. Durch das Feuer ist hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.