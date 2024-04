In der Nacht zum Montag brannte in der Feuerbachstraße ein mehrstöckiges Wohn- und Geschäftshaus. Gegen 3 Uhr bemerkte ein Hausbewohner die Flammen und alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Alle zehn betroffenen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich nach Polizeiangaben rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt. „Als wir ankamen, waren die Bewohner schon im Freien, sie wurden durch die Rauchwarnanlage geweckt“, berichtet Rüdiger Seifts vom Führungsdienst der Feuerwehr im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das Feuer betraf insbesondere den Einkaufsmarkt. Knapp vier Stunden waren etwa 30 Feuerwehrleute – im Einsatz waren Berufsfeuerwehrleute und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr – den Brand zu löschen, was laut Seifts gar nicht so einfach war. „Vor Ort waren die Gegebenheiten schwierig“, so Seifts, Probleme gab es beispielsweise beim Aufbau der Entrauchungsanlage. Die Bewohner konnten zwischenzeitlich in ihre Wohnungen zurückkehren, teilt die Polizei mit. Die Brandursache stehe noch nicht fest, Brandstiftung schließt die Polizei nicht aus. Den Schaden schätzen die Beamten auf einen mindestens sechsstelligen Euro-Betrag. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0631 369-2620 um Hinweise.