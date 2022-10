Im Sägewerk Rettenmeier in Ramstein-Miesenbach ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen, das die Freiwillige Feuerwehr aber schnell im Griff hatte.

Es ist Tradition beim 1. FC Kaiserslautern, Menschen mit Handicap zu einer Autogrammstunde einzuladen. Nach zweieinhalbjähriger Pause war es am Sonntag wieder soweit. Rund 180 Fans aus Senioren- und Behinderteneinrichtungen der Region haben auf Einladung des Fanclubs „Fairplay“ in der Halle der Nordtribüne Jagd nach Unterschriften und Selfies gemacht.

Wie rocke ich eine Kirche? Auf diese Frage haben die rund 300 Besucher der protestantischen Kirche in Alsenborn bei „Church in Colors“ am Samstag eine Antwort erhalten. Mit der richtigen Band, einer tollen Illumination und einem Publikum in Feierlaune wackeln selbst im Gotteshaus die Wände.

Hexen mit Hörnern, Vampire, Zombies und von Verletzungen entstellte Gesichter geisterten am Sonntag über das Gelände des Kindsbacher Tierschutzvereins (TSV) Animal Sunshine Farm. Zwei Tage lang hatten Mitglieder und Mitstreiter angepackt, um das gesamte Areal aufwendig für die Halloween-Party für Hunde in zweibeiniger Begleitung herzurichten.

Unter der neuen Leitung von Elena Iglesias Galán und Luisa Sancho Escanero zeigt die Sparte Tanz am Pfalztheater mit Beginn der neuen Saison ein anderes Gesicht. Einen ersten Eindruck verschafften sich Fans des zeitgenössischen Tanztheaters und Abonnenten am Samstag bei der Uraufführung von Alba Castillos „The Red Thread“ (Der rote Faden).

Während es in der Innenstadt am Samstag schön-schaurig für die Kinder zuging, lockte das Gartenschaugelände am Sonntag mit noch mehr Halloween-Spektakel. Und zog bei bestem Wetter Mengen an Menschen an. Vor allem die Kinder hatten ihren Spaß, das Gedränge freute nicht alle Erwachsenen.