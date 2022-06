In einem Mehrfamilienhaus im Hilgardring in Kaiserslautern hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und nahm einen Tatverdächtigen fest.

Am frühen Morgen, kurz vor 4.30 Uhr, brannte es vor einer Wohnungstür im zweiten Obergeschoss des Anwesens. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Vorsorglich wurden alle Hausbewohner geweckt und in Sicherheit gebracht. Acht Menschen waren laut Polizei betroffen. Sie konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Hausbewohner bekämpfte die Flammen. Ein anderer Mann klagte wegen des Brandes über Atemwegsreizungen. Er wurde von Sanitätern betreut. Die Polizei ermittelte einen Tatverdächtigen. Der 26-Jährige war in der Nacht bereits wegen einer Ruhestörung und Streitigkeiten aufgefallen.

Die Polizei nahm den Mann vorübergehend fest, weil er verdächtigt wird, das Feuer gelegt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.