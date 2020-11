Das Feuer brach gegen 18.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache am Anbau des Hauses aus. Nachbarn bemerkten den Qualm und verständigten Feuerwehr und Polizei. Laut Polizei konnte der Brand schnell gelöscht werden. Den Sachschaden an dem Anbau schätzen die Beamten auf mehrere Zehntausend Euro. Die Hausbewohner konnten das Haupthaus unverletzt verlassen. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, heißt es im Polizeibericht.