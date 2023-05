Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einem Brand in einem Autohaus in der Kaiserstraße im Stadtteil Einsiedlerhof ist in der Nacht auf Dienstag ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich entstanden. Die Brandursache war mutmaßlich ein defektes Elektrogerät. Verletzt wurde niemand.

Aktuell geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass das defekte Netzteil eines Elektrorollers den Brand ausgelöst haben könnte. Allerdings werde dazu noch ein Gutachter sich