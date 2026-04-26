Im Asternweg brach am späten Samstagabend ein Feuer in einem der Wohnblöcke aus. Die Feuerwehr rettete einen Mensch und eine Katze. Es war nicht der einzige Einsatz.

Die Feuerwehr berichtet von einem „ausgedehnten Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses“. Flammen schlugen am Samstag gegen 23.15 Uhr aus einem Fenster im Erdgeschoss und dichter schwarzer Rauch drang aus mehreren Fenstern des Gebäudes. Eine Person wurde von der Feuerwehr über die Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss gerettet, weitere Personen befanden sich nicht in dem Gebäude, schreibt die Feuerwehr, die alle Wohnungen durchsuchte. Allerdings fanden die Feuerwehrleute in dem Gebäude eine Katze, die dann ihrem Besitzer übergeben werden konnte. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf rund 80.000 Euro, die Kripo habe die Ermittlungen aufgenommen, heißt es im Polizeibericht. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer in einer unbewohnten Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Unter der Telefonnummer 0631 369-13312 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Einsätze auch in der Spittel- und der Fliegerstraße

Laut Feuerwehr waren beim Einsatz Berufsfeuerwehrleute und Mitglieder der Freiwilligen Wehren beteiligt. Die Brandschützer waren noch bei zwei weiteren Bränden am Samstagabend gefragt: Kurz nach 18 Uhr rückte der Löschzug in die Spittelstraße aus, dort war Rauch gesichtet worden. Vor Ort stellte sich laut Feuerwehr heraus, dass der Rauch von einem Kaminbrand in einem Mehrparteienhaus mit angeschlossenem Imbiss ausging. Polizei und Feuerwehr evakuierten aufgrund der Rauchentwicklung vorsorglich das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Außerdem meldet die Feuerwehr noch einen Einsatz zu einem brennenden Gasgrill in der Fliegerstraße. Vor Ort konnte das Ventil einer brennenden Gasflasche geschlossen und ein kleineres Feuer gelöscht werden. Auch hier wurde niemand verletzt, lediglich die Terassenverkleidung wurde beschädigt, heißt es im Bericht der Feuerwehr.