In der Kaiserslauterer Wörthstraße hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Gegen 4 Uhr schreckten laut der Polizei Bewohner eines Einfamilienhauses auf, weil sie von einem lauten Knall geweckt wurden. Sie schauten auf der Straße nach und stellten fest, dass aus den Ritzen und Spalten ihres Garagentors Rauch hervorquoll. In der Garage brannte es. Die Hausbewohner wählten den Notruf. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Die Wehrleute löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. In der Garage waren Umzugskisten und E-Bikes abgestellt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Die Brandursache steht aktuell nicht fest, die Ermittlungen dauern an.