In einem Wohn- und Geschäftshaus am Altenhof ist es am Montagnachmittag zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Die Anwohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge war ein defekter Durchlauferhitzer die Ursache.