Beim Kammerkonzert der Stadt Kaiserslautern am 19. Mai in der Fruchthalle ist der renommierte Pianist Martin Stadtfeld zu Gast. Ursprünglich sollte heute Louis Lortie mit dem Javus Quartett zu erleben sein, dieser musste jedoch erkrankt absagen.

Stadtfeld nun ist wahrlich mehr als ein Ersatz. Der Pianist aus dem Westerwald hat gerade mit dem Malion Quartett – Stipendiaten des Landesprogramms Villa Musica – für das Landesjubiläum 75 Jahre Rheinland-Pfalz, das dieses Wochenende gefeiert wird, das Klavierquintett von Brahms erarbeitet. Nun treten die fünf Musiker damit vorab in Kaiserslautern auf. Zudem steht Joseph Haydns Streichquartett d-Moll, op. 76 Nr. 2, auf dem Programm.

Das Konzert in der Fruchthalle unter dem Titel „Schwelgerische Spätromantik“ beginnt am Donnerstag, 19. Mai, um 20 Uhr. Um 19.15 Uhr gibt es eine Einführung im Roten Saal mit Walter Schumacher. Bei den städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle gilt die 3G-Regel.