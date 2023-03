Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Fälle besonders schweren Diebstahls werden einem 25-Jährigen zur Last gelegt. Er soll unter anderem in das Bistro an der Eisbahn und eine Fahrschule eingebrochen sein. Bei seinen Taten soll der Angeklagte zu brachialer Gewalt gegriffen haben. Vor Gericht räumte der Mann die Taten in Teilen ein – doch das Gericht schenkte seinem Teilgeständnis keinen Glauben.

Vor dem Schöffengericht II des Amtsgerichts Kaiserslautern musste sich am Dienstag ein 25-jähriger Angeklagter verantworten. Ihm legt die Staatsanwaltschaft Diebstahl in vier besonders