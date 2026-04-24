Kurt Wilhelm ist auf der Suche nach einem brütenden Uhu. Der Vogelexperte möchte die Brut des Nachtgreifvogels sichern.

Kurt Wilhelm hat ein Anliegen. Im Raum Hohenecken, Krickenbach, Linden und Schopp bittet er Förster, Waldarbeiter, Landwirte und Spaziergänger die Augen offen zu halten. Der stadtbekannte Vogelschützer vom Wiesenthalerhof ist auf der Suche nach einem brütenden Uhu. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Am Donnerstag brachte die Feuerwehr ihm einen verletzten Uhu vorbei. „Er hat aus dem Schnabel geblutet und auch ein Auge ist arg in Mitleidenschaft gezogen“, berichtet Wilhelm der RHEINPFALZ am Telefon. Auf der Bahnstrecke bei Hohenecken sei das Tier aufgefallen, über zwei Ecken sei die verletzte Eule dann bei ihm gelandet. Wilhelm vermutet, dass der Vogel brütet. Mit dem Ausfall eines Elternteils könnte die Versorgung des Nachwuchses eng werden. Heißt: Lebensbedrohlich für die Jungvögel. „Vielleicht weiß jemand, wo Uhus brüten in der Region, dann könnte man die Jungvögel vielleicht retten“, sagt Wilhelm. Er nimmt telefonisch Hinweise entgegen: unter der Nummer 0631 77225.