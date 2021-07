Das wird für manchen wieder ungemütlich: Aufs Neue wird am Freitagabend die A 6 zwischen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach „leergefegt“. Bis Sonntagnachmittag sollten die Arbeiten erledigt sein. Nur zweierlei könnte die Pläne noch gehörig durcheinanderwirbeln.

Nicht eben wenigen Verkehrsteilnehmern dürften am Samstagvormittag wieder einige Flüche rausrutschen. Wenn Autofahrer allerdings irgendwo auf der Kaiserstraße entlangschleichen oder sich stückchenweise in Richtung Mackenbacher Kreisel vorwärts tasten, haben die Arbeiter auf der Autobahn schon die erste von zwei harten Nachtschichten hinter sich.

Zum wiederholten Male wird am Wochenende die Autobahn 6 gesperrt. Erst zum zweiten Mal wird zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach nicht nur eine Richtungsfahrbahn völlig lahmgelegt, wie das in den vergangenen drei Jahren durchaus schon häufiger der Fall war. Das Experiment im April war geglückt – und hat den Landesbetrieb Mobilität (LBM) bewogen, auch diesmal den Streckenabschnitt über alle verfügbaren Spuren hinweg zu sperren. Dies droht zwar das mögliche Chaos auf der Umleitungsstrecke zu verdichten – dafür aber ist alles in einem Rutsch erledigt. Zuvor war die Arbeit jeweils über zwei Wochenenden verteilt und jeweils nur in einer Richtung dichtgemacht worden.

Die Betonarbeiten vergangene Woche waren noch ohne Sperrung möglich

Vergangene Woche war die zweite der Zwillingsbrücken betoniert worden, die beim Einsiedlerhof über die Autobahn führen. Obwohl dies durchaus Aufwand mit sich gebracht hat, merkten Verkehrsteilnehmer nicht viel davon. Zwar war die Fahrbahn auf zwei Spuren verengt, doch konnte der Verkehr sonst ungehindert fließen. Was jetzt allerdings ansteht, ist „unter Verkehr“, wie es im Fachjargon heißt, einfach nicht möglich.

„Da rückt ein Großkran an, mit dem die Stahlträger herausgehievt und abgelegt werden“, erläutert Volker Priebe. Der Stellvertretende Leiter der Lauterer LBM-Dienststelle beschreibt die Herausforderungen beim anstehenden Abbau des sogenannten Traggerüsts, das die Betonschalung hält und die Brücke 1,40 Meter über ihrem späteren Niveau hält, als ziemlich diffizil. Auf alle Fälle bräuchten die Beteiligten unterhalb des brandneuen Brückenbauwerks genügend Bewegungsspielraum. Deshalb komme man an einer Sperrung nicht vorbei.

Dass alles wieder in einem Rutsch geschieht, hängt mit den guten Erfahrungen vom April zusammen. Vor genau einem Vierteljahr war beim Aufbau des Traggerüsts erstmals die komplette Autobahn über ein Wochenende hinweg gesperrt worden. Erkenntnisse daraus sollen es nun den Autofahrern zumindest am heutigen Freitag noch etwas leichter machen: Statt schon um 20 Uhr wie im April, wird die A6 erst ab 22 Uhr abgeriegelt. Damit sei vielen Leuten auf der Heimfahrt ein Umweg zu ersparen, weiß Priebe um Erfahrungswerte in Sachen Verkehrsaufkommen.

Sturm und Gewitter können die Arbeiten noch verzögern

Die Nacht hindurch wird gearbeitet. Am Samstag, wenn Fahrzeuge auf die Schleife über die „Umgehungsstraße“ gen Weilerbach, weiter nach Mackenbach und vorbei an Ramstein Richtung dortiger Autobahnauffahrt rollen müssen, soll dann schon mit dem Verladen der Gerüstteile begonnen werden. Dann sind noch einige Restarbeiten zu erledigen. Laufe alles gut, sei damit zu rechnen, dass am frühen Sonntagnachmittag der Verkehr schon wieder ungehindert Fahrt aufnehmen kann. Nur zweierlei kann dies noch bremsen, womöglich in Kombination: Gearbeitet wird zwar auch bei strömendem Regen. Sturm und Gewitter aber wären fatal: Denn bei Blitzgefahr und starkem Wind muss der Kran ruhen. Daher gilt die Sperrung vorsorglich bis Montagfrüh.