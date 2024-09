Ein Teil der Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Trippstadter Straße musste abgesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Grund sind Schäden an dem Bauwerk, die bei einer Untersuchung zu Tage getreten sind.

Untersucht wurde laut Stadtverwaltung ein bereits bekannter Feuchteschaden an der Brücke, die den Campus der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität mit dem Uni-Wohngebiet verbindet. Dabei habe sich gezeigt, dass der Schaden gravierender ist als zunächst vermutet. „Ein Teilstück eines Holzbalkens der Überbaukonstruktion, auf dem die Tragbohlen aufliegen, ist durch Pilzbefall komplett zersetzt worden“, teilt die Stadt mit. Als Sicherungsmaßnahme wurde daher ein Bereich am westlichen Widerlager des Bauwerkes abgesperrt, ebenso Teilbereiche der auf dem geschädigten Balken aufliegenden Holzbohlen, heißt es weiter. Die Standsicherheit der Brücke sei allerdings nicht gefährdet, weshalb sie weiter genutzt werden darf. Die Planungen zur Instandsetzung laufen laut Stadtverwaltung.

Bereits vor eineinhalb Jahren hatte die Verwaltung eine Übersicht über den Zustand der 47 Brücken in Kaiserslautern vorgelegt. Damals waren 13 Bauwerke in einem kritischen bis ungenügenden Zustand. Nach Schätzungen der Verwaltung müssen in den kommenden Jahren rund 30 Millionen Euro in die Bauwerke investiert werden.