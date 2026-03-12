Seit August 2025 ist die Brücke über den Eselsbach gesperrt. Auch wenn die Baustelle anderes vermuten lässt, in wenigen Monaten soll der Neubau an der Waschmühle fertig sein.

Noch vor wenigen Wochen waren in der Baugrube weder Stützwände noch Widerlager zu sehen. „Da haben Passanten gemeint, es dauert noch zwei Jahre, bis die Baustelle fertig ist“, erzählt Dirk Christmann, beim städtischen Tiefbaureferat mit dem Thema Brücken befasst. Das hat sich inzwischen geändert. Die Widerlager sind betoniert, die Stützwände, die später den Eselsbach in seine Bahnen lenken werden, stehen ebenfalls. Das Gewässer ist aktuell noch verrohrt. Zwei Dämme – einer vor, der andere nach der Baustelle – sorgen dafür, dass in der Baugrube trockenen Fußes gearbeitet werden kann. Insgesamt 65 Pfähle wurden in den vergangenen Wochen bis zu zwölf Meter tief ins Erdreich eingebracht. Sie sorgen für die Standfestigkeit des künftigen Brückenbauwerks. Noch weisen Stützwände und Widerlager eine Lücke auf. Dort soll Ende März ein Schachtbauwerk der Stadtentwässerung eingesetzt werden, das sowohl einen Zulauf aus Morlautern aufnimmt, der bei Bedarf ein Regenrückhaltebecken entlastet, als auch die Leitungen aus dem Freibad Waschmühle, über die das riesige Becken entleert werden kann.

Ende März wird an dieser Stelle noch ein Schachtbauwerk der Stadtentwässerung eingesetzt. Foto: clc

Ende April soll der Straßenbau beginnen

Schon Anfang April wird dann der Überbau der neuen Brücke erstellt, der in Halbfertigteilen geliefert und dann überbetoniert wird, wie Christmann erläutert. Danach, Ende April, startet der Straßenbau. Noch vor dem Überbau stehen jedoch Arbeiten am Bachlauf an, denn der Eselsbach soll nicht dauerhaft verrohrt bleiben. Das Bachbett wird nach speziellen Vorgaben hergestellt, eine Substratschicht und Geröll werden eingebracht, eine sogenannte Berme, ein Absatz zur Böschung hin, geschaffen, ebenso ein Kolkschutz, der eine Erosion durch die Strömung verhindern soll, erklärt Christmann.

Der Eselsbach ist im Bereich der Baustelle aktuell verrohrt. Foto: clc

Obwohl es sich bei dem rund 1,4 Millionen Euro teuren Neubau um eine recht kleine Brücke handelt, gibt es viel zu beachten. Neben der Wiederherstellung des Gewässerlaufes müssen auch zahlreiche Leitungen durch die Brücke oder unterirdisch geführt werden. Außerdem soll auf dem drei Meter breiten Gehweg zur Waschmühle hin auch eine Radspur entstehen. Die beiden Bushaltestellen in der Morlauterer Straße/Otterberger Straße werden barrierefrei ausgebaut. Aktuell können Fußgänger und Radfahrer die Baustelle auf der Seite zur Waschmühle hin dank eines Provisoriums passieren. Dafür wurde ein kleiner Streifen der Liegewiese des Freibades vorübergehend zu einem Fußweg umgenutzt.

Inzwischen sind die Widerlager der Brücke und die Stützwände betoniert. Foto: clc

Schlechter Zustand: Neubau unumgänglich

Kommen die Arbeiten wie geplant voran, „soll die Gesamtmaßnahme Ende Juni fertig sein“, sagt Alexander Mock, Leiter der Abteilung für Ingenieurbauwerke bei der Stadtverwaltung. Damit liege man rund vier Wochen hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Zu Verzögerungen kam es gleich zu Beginn der Arbeiten. Am 18. August 2025 wurde die Straße, die Morlautern mit der Kernstadt verbindet, gesperrt und mit dem Abriss der alten Brücke begonnen. Das Bauwerk war rund 100 Jahre alt. Es sei irgendwann überbetoniert worden, „seitdem ist nichts mehr passiert“, macht Sebastian Staab, der Leiter des Tiefbaureferates, deutlich, dass der Neubau unumgänglich war. Schließlich war die Brücke 2021 wegen des schlechten baulichen Zustandes bereits halbseitig gesperrt worden. 2023 durften Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, die Brücke zeitweise nicht mehr passieren. Im Mai 2023 wurde dann eine mobile Brücke von General Dynamics, die eigentlich im militärischen Bereich eingesetzt wird, über die alte Konstruktion gelegt. Die Stelle war damit auch wieder für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen passierbar.

Aktuell können Fußgänger und Radfahrer die Baustelle auf der Seite zur Waschmühle hin dank eines Provisoriums passieren. Foto: clc

Als im August vergangenen Jahres mit dem Rückbau der mobilen Brücke und dem Abriss des alten Bauwerkes begonnen wurde, sah sich die Verwaltung mit einer Fülle von Leitungen konfrontiert, die links und rechts an der alten Brücke hingen. Für den Abriss mussten die Leitungen getrennt werden, in vielen Fällen war aber gar nicht klar, wem sie gehörten. Am Ende blieben drei, vier Stränge über, deren Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnten, berichtet Mock: „Die haben wir dann einfach so getrennt.“

Für Kopfschütteln sorgt derweil bei dem einen oder anderen Verkehrsteilnehmer, dass die Ampel an der Kreuzung Morlauterer Straße/Galappmühler Straße trotz Vollsperrung nicht abgeschaltet wurde. Foto: clc

Für Kopfschütteln sorgt derweil bei dem einen oder anderen Verkehrsteilnehmer, dass die Ampel an der Kreuzung Morlauterer Straße/Galappmühler Straße trotz Vollsperrung nicht abgeschaltet wurde. Das hat laut Stadtverwaltung zwei Gründe: Zum einen soll so den Fußgängern das sichere Überqueren der Straße ermöglicht werden, zum anderen ist der Abzweig von der Morlauterer Straße in die Galappmühler Straße so eng, dass zwei große Fahrzeuge, beim gleichzeitigen Abbiegen nicht aneinander vorbeikommen würden, es könnte zum Unfall kommen. Daher wurde die Ampel nicht abgeschaltet.