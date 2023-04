Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Sommer ist in Deutschland angekommen, die Liegewiesen in der Wesch sind gut gefüllt, die Plätze in der Außengastronomie umkämpft. Warme Sonnenstrahlen und die Aussicht auf eine leichte Bräune sind verlockend – doch zu viel Sonne bringt auch Gefahren mit sich.

„Bei zu viel UV-Licht kommt es zu einer Entzündungsreaktion der Haut, Sonnenbrand. Das äußert sich durch eine Rötung, die mit Schmerzen und im schlimmsten Fall