Wer auf den Chefsessel im Rathaus will, muss einiges dafür tun. Mit welchen Strategien werben die OB-Kandidaten um Stimmen? Wie stemmen sie den Wahlkampf, woher kommt das Geld dafür? Die Voraussetzungen und Mittel sind sehr unterschiedlich – auch unter jenen mit Partei im Rücken.

Den Moment wird Frieder Mathis wohl nicht so schnell vergessen, den Abpfiff nach dem 3:1-Sieg seines FCK in Hannover. Torjäger Terrence Boyd macht sich auf den Weg Richtung Kurve, zieht seine Schuhe aus, schenkt den rechten einem Jungen, wirft den linken, und der landet bei Mathis, der sein Glück kaum fassen kann. Mathis versteigert den Schuh nun für einen guten Zweck.

Klassik. Kindergarten. Kastanienbäume. Förster Klaus Platz hat viel auf den Weg gebracht, war für seinen Wald und die Besucher unermüdlich parat. Ende Februar geht er in den Ruhestand.

Kochen mit den Landfrauen: Schritt für Schritt vom „Allesesser“ zum Veganer – die Tochter brachte den Stein ins Rollen. Als Edeltraud Fechter-Rink bei ihrem Säugling auf Beikost umstellte, beschloss sie, auf Bioqualität zu achten. Inzwischen gibt es nur noch vegane Kost.

Sie heißen Tiny Houses, Mobile Homes, Minihäuser oder Modulhäuser. Genauso vielfältig wie die Bezeichnungen kann auch ihre Nutzung sein. Die ursprünglich aus den USA kommende Wohnform auf wenigen Quadratmetern erobert auch Deutschland. Wie sieht im Kreisgebiet das Interesse daran aus?

Drei Jugendliche haben am Donnerstag in einem Schulbus Böller gezündet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang ein Mädchen, das möglicherweise verletzt wurde, und bittet um Hinweise.