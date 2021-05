Der Mai sollte der Monat für Michael Seitz werden. In seiner Heimatstadt Kaiserslautern wollte der Berufsboxer den ersten bedeutenden Titel in seiner Karriere gewinnen. Als Hauptkämpfer der großen Boxgala „K-Town Fight Night“ das Publikum in der Fruchthalle begeistern und sich die deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht holen. Das war das erklärte Ziel des Kaiserslauterers, der dabei seine Kampfbilanz makellos halten und im neunten Profikampf zum neunten Mal triumphieren wollte. Am besten natürlich durch K. o., wie ihm das zuvor schon in sieben seiner Ringgefechte gelungen war, am eindrucksvollsten im Jahr 2019 in der Fruchthalle gegen den Frankfurter Alexander Randoll.

Doch das Coronavirus zerstörte die Titelträume des 27-Jährigen. Wegen der auch Deutschland nicht verschonenden Pandemie musste der Boxpromoter Frank Kiy schweren Herzens die „Fight Night“ absagen. Ein schwerer Schlag für Michael Seitz. „Ich habe so lange auf diesen Titelkampf gewartet“, sagte der Preisboxer in einem am Samstag geführten Telefongespräch. Dabei vermochte er seine große Enttäuschung nicht zu verbergen. Denn ob er noch einmal so eine Chance bekommt, um die deutsche Meisterschaft zu boxen, ist ungewiss. Wie es im Sport und speziell im Boxen nach Corona weitergehen wird, weiß zurzeit keiner. So wie viele andere Athleten gehört der Preisboxer Michael Seitz zu den Verlierern dieser Krisenzeit. Der smarte Modellathlet, der in den vergangenen Jahren enorm an Muskelmasse zulegte und unter der Anleitung seines erfahrenen Trainers Enno Werle auch seine boxerischen Fähigkeiten stark verbesserte, hätte mit dem Titelgewinn in der direkt unter dem Schwergewicht rangierenden und damit sehr attraktiven Cruisergewichtsklasse (bis 90,7 Kilogramm) auf sich aufmerksam machen und sich für weitere Kämpfe empfehlen können.

„Im Januar begann ich mit der intensiven Vorbereitung auf den Titelkampf“, so Seitz, der unzählige Stunden im Gym verbrachte, den Sandsack bearbeitete, Gewichte stemmte und auch Sparringskämpfe absolvierte. Eine von Schweiß und Schmerzen geprägte, überaus entbehrungsreiche Zeit, die nun unbelohnt bleibt. Er fühle sich isoliert, vermisse seine Freunde, sagt der Faustkämpfer, für den sein zweijähriger Sohn Isaac der einzige Lichtblick in diesen schweren Tagen ist. „Mit ihm verbringe ich täglich viele Stunden“, erzählt er und hofft auf bessere Zeiten, in denen er wieder in den Ring steigen und kämpfen kann.