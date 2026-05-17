Ein Open-Air auf der Wiese hinterm Bad Azur verspricht eigentlich ein Garant für beste Sommerlaune zu sein. Erst recht, wenn sich The BossHoss angekündigt haben.

Wenn da in diesem Jahr nur nicht die sprichwörtlichen Eisheiligen dazwischengefunkt hätten, die das Veranstaltungswochenende im Vorfeld spürbar abkühlten und den einen oder anderen Auftritt regelrecht verhagelten oder vielmehr verregneten. Doch die Besucher des finalen Open-Air-Tages am Samstagabend hatten das sprichwörtliche Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite.

Knapp 3000 Musikbegeisterte hatten sich eine Karte im Vorverkauf gesichert, um den mit Spannung erwarteten Tourauftakt der Hauptstädter mitzuerleben. Bereits kurz vor dem offiziellen Einlass strömten die Besucher zielgerichtet in Richtung des Geländes, das sich als geradezu idealer Open-Air-Platz präsentierte. Das Organisationsteam des Congress Center Ramstein (CCR) hatte die imposante Bühne strategisch klug am Ende der Wiese platziert. Durch das leicht ansteigende Areal war somit von jedem Platz aus eine hervorragende und barrierefreie Sicht auf das Geschehen garantiert.

Ein Blick in die Ränge offenbarte ein bunt gemischtes, wenngleich vornehmlich reiferes Publikum jenseits der 40. Aber auch die jüngste Generation war vertreten; vereinzelt sah man Kinder unter zehn Jahren ausgelassen die sanften Liegehügel des Freibads hinunterpurzeln. Die treuen Anhänger von The BossHoss gaben sich indes unschwer durch stilechte Cowboyhüte und markante Karohemden zu erkennen, was folgerichtig auch zu einem guten Andrang am Merchandise-Stand führte, an dem sich viele ein bleibendes Andenken an diesen besonderen Abend kauften.

Hochkarätiges Vorprogramm

Zu einem rundum gelungenen Konzertabend gehört bekanntlich auch ein hochkarätiges Vorprogramm. Dies erfüllte die Ein-Mann-Band The Picturebooks um den Gütersloher Fynn Grabke mit Bravour. Nachdem seine feste Bandbesetzung ausgeschieden war, versteht es Grabke meisterhaft, sich immer wieder namhafte Gastmusiker an die Seite zu holen. Für den Auftritt in Ramstein spannte er unter anderem den Revolverheld-Bassisten Chris Rodriguez ein, um den Zuhörern mit erdigen Sound bereits vorab ordentlich einzuheizen.

Während auf der Bühne die Instrumente glühten und die Gitarren zwischendurch nachgestimmt werden mussten, wanderte der bange Blick im Publikum immer wieder gen Himmel, wo sich bedrohlich dunkelgraue Wolkenfelder über dem Festivalgelände zusammenzogen. Es blieb jedoch bei einem kurzen, leichten Tröpfeln. Pünktlich zu dem Moment, als Alec Völkel alias Boss Burns und Sascha Vollmer alias Hoss Power gemeinsam mit ihren Bandkollegen das Podium stürmten, riss die Wolkendecke auf, und die Regenwolken verzogen sich gänzlich.

Bock auf die Tour

Vom ersten Takt des wunderbar passenden Klassikers „On the Road again“ an war spürbar, wie viel Lust die siebenköpfige Formation auf ihre neue Tournee „Back to the Boots“ hatte. Boss Burns Völkel ließ es sich charmant nicht nehmen, auf die nahegelegene Airbase anzuspielen und scherzte, man habe sich spontan Arnold Schwarzenegger einfliegen lassen – ein Gag, den das Publikum mit viel Gelächter quittierte. Dabei ist die Verbindung gar nicht so weit hergeholt: „Arnie“ steuerte tatsächlich das ikonische Zitat „I’ll be back“ zur ersten Single des neuen Albums bei und glänzt auch im dazugehörigen Musikvideo.

Die beiden Frontmänner agierten gewohnt charismatisch, wobei Völkel sich beim ausgiebigen Stagediving in der Menge und mit vollem Körpereinsatz auf der Bühne sichtlich verausgabte. Visuell untermalt wurde die Show von spektakulären Spezialeffekten, Stoßflammen und Konfettikanonen. Die Fans dankten es mit frenetischem Applaus und Textsicherheit, besonders bei den geschickt angeeigneten Cover-Klassikern wie „Jolene“ oder „Ring of Fire“. Als echtes Highlight präsentierte die Band zudem ihren brandneuen Song „Showdown“ als Live-Premiere.

Gerne mehr davon

Nach den lautstark geforderten Zugaben hinterließ der Abend ein durchweg begeistertes Publikum. Einzig die kühlen Temperaturen und der Umstand, dass die Band im Gegensatz zur Vorband die großen Videoleinwände nicht nutzte, trübten das Bild für die hinteren Reihen minimal. Dennoch hat das Team des CCR bewiesen, dass es neben erstklassigen Indoor-Formaten auch die große Open-Air-Bühne meisterhaft beherrscht – von dieser Sorte darf es in Zukunft gerne mehr geben.