[Aktualisiert 11.55 Uhr]: Nach einer Einsatzbesprechung beginnt die Entschärfung einer 250-Kilogramm-Bombe durch den Kampfmittelräumdienst in diesen Minuten. Bauarbeiter hatten sie am Mittwoch auf dem Gelände der künftigen Batteriezellfabrik in Kaiserslautern West gefunden. Der Evakuierungsradius beträgt 300 Meter, betroffen sind das Opel-Werk selbst, die Bahnstrecke sowie Teile der Von-Miller-Straße und einige Feldwege. Diese wurden laut Stadtverwaltung ab 11.30 Uhr gesperrt, der Flugraum sei ab 11.45 Uhr gesperrt worden. Der Bahn-Bereich ist seit 11.50 Uhr ebenfalls gesperrt. Die betroffenen Bereiche des Opel-Werks sind vollständig evakuiert. Die Produktion ist nach Angaben der Stadtverwaltung von der Evakuierung nicht betroffen.

Wir berichten weiter.