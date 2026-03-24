Aufgrund einer „Gefahrenlage“ ist der Kaiserslauterer Hauptbahnhof zurzeit weiträumig abgesperrt. Es waren keine Züge von oder nach Kaiserslautern. Das Polizeipräsidium Westpfalz bestätigte auf Nachfrage, dass es sich um eine Bombendrohung handelt. Kurz vor 17 Uhr sei bei einer Polizeidienststelle in der Stadt eine telefonische Drohung eingegangen. Die Polizei hat den Bahnhof und den Vorplatz kurz darauf abgesperrt – auch Busse fahren von dort zurzeit nicht. In der Richard-Wagner-Straße, kurz vor dem Guimarães-Platz stehen Polizeiautos quer, am Haupteingang parken zwei Polizei-Transporter. Aktuell durchsuchen Beamte mit speziell ausgebildeten Hunden den Bahnhof nach Sprengstoff. Am Elf-Freunde-Kreisel ist die Zufahrt zur Zollamtstraße ebenfalls dicht. Etwa 100 Menschen warten in den Straßen um den Bahnhof, wie es weitergeht. Rund um das Polizeipräsidium haben Taxis gerade gut zu tun, der ein oder andere setzt so seinen Weg fort. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist zurzeit nicht klar.

Gegen 18 Uhr meldete sich zudem ein Anrufer beim Westpfalz-Klinikum und kündigte eine Bedrohungslage gegen das Krankenhaus an. Die Polizei hat daraufhin weitere Kräfte zusammengezogen und trifft vor Ort die erforderlichen Maßnahmen. Eine Evakuierung scheint aber nicht notwendig zu sein. „Aus ermittlungstaktischen Gründen veröffentlichen die Behörden aktuell keine weiteren Informationen zu den Inhalten der Drohungen“, erklärt die Polizei.

Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort sagt: „Bisher gibt es keine konkreten Anhaltspunkte für eine reale Gefahr, die Polizei geht den Drohungen jedoch mit höchster Priorität nach. Auch die Ermittlungen nach den Anrufern laufen bereits.“ Die Polizei bittet darum, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen.

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