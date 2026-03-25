Die Bombendrohung am Dienstagabend war vermutlich nicht politisch motiviert. Davon geht die Polizei derzeit aus. Hauptbahnhof und Klinikum waren nach Drohanrufen gesperrt.

Gegen 17 Uhr war am Dienstag bei der Lauterer Polizei eine Bombendrohung für den Hauptbahnhof eingegangen, gegen 18 Uhr ging zudem beim Klinikum ein Drohanruf ein. In einem Großeinsatz der Polizei war der Bahnhof evakuiert worden, der Zugverkehr stand still, das Klinikum wurde gesperrt. „Die Kriminaldirektion versucht natürlich mit allen technischen Mitteln herauszufinden, wer der Anrufer ist“, sagt Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort am Mittwoch. Da solche Anrufe jedoch „über zig Router im Netz geschleust werden, ist es nicht einfach, den Ursprung auszumachen. Der Anrufer kann in Australien oder um die Ecke sitzen“.

„Bundesweit gibt es Bombendrohungen“: Die Polizei prüft Ähnlichkeiten

Auf Details wie die Stimme – die heute leicht künstlich zu produzieren ist – geht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht ein, macht Erfort klar. „Wir schauen auch nach möglichen Ähnlichkeiten zu anderen Taten, denn solche Bombendrohungen gibt es ja bundesweit“, führt er aus. Und sagt deutlich: „Im Moment haben wir keine Hinweise, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt.“ Außer den beiden Anrufen gab es bisher keinerlei weitere Meldungen zu der Tat.

Und so kann es laut Erfort auch sein, „dass es so geschickt gemacht wurde, dass wir keine weiteren Ermittlungsansätze bekommen, die Sache dann an die Staatsanwalt geben und diese die Ermittlungen schließlich einstellen wird“. Sollte die Polizei aber noch Spuren finden, dann „werden die Ermittlungen auch wieder aufgenommen“.

Anzahl der Einsatzkräfte überrascht den Polizeisprecher selbst

Am Dienstagabend waren „sehr viele Kräfte von uns im Einsatz“, bestätigt Erfort. „Der Hauptbahnhof samt Vorplatz, die Zollamtstraße, das gesamte Klinikum“ waren gesperrt. „Zahlen geben wir grundsätzlich nicht raus – aber ich selbst war überrascht, als ich las, wie viele es waren!“, meint Erfort. Von einem „Großeinsatz“ zu sprechen, sei mehr als berechtigt.

Die Zusammenarbeit mit dem Klinikum und der Bahn sei „reibungslos“ gelaufen; am Bahnhof habe man mit Kräften der Bundespolizei zusammengearbeitet; diese ist generell für die Bahn zuständig. Die Deutsche Bahn hatte die Fahrgäste jedoch sehr lange uninformiert gelassen: Obwohl am Lauterer Hauptbahnhof ab circa 17 Uhr alles komplett still stand, waren sämtliche Zugverbindungen als pünktlich in der App ausgewiesen. Weshalb ständig neue Fahrgäste von den Polizisten abgefangen werden mussten oder vergeblich an anderen Bahnhöfen standen. Erst ab ungefähr 19 Uhr tauchte in der App der Hinweis auf einen Polizeieinsatz und die entfallenden Halte auf. Bis gegen 20.45 Uhr der Betrieb langsam wieder aufgenommen wurde.

„Man kann nicht mit Sprengstoffhund durch den OP-Saal laufen“

Während der Bahnhof evakuiert wurde, wurde das Klinikum lediglich abgesperrt, sagt Erfort über jenen „sensiblen Bereich“. „Man kann schlecht mit einem Sprengstoffhund durch die Intensivstation oder den OP-Saal laufen.“

So blieb es dort vor allem nach außen ruhig. Zusammen mit der Polizei arbeitete die Klinikumsleitung aus, wie Mitarbeiter und Patienten informiert werden – ohne Panik zu verbreiten.

„Bei einer solchen Bedrohungslage weiß man natürlich nie, was passiert und was dran ist. Eine gewisse Anspannung ist da natürlich da, sowohl bei der Krankenhausleitung als auch bei unseren Mitarbeitern“, berichtet Klinikumssprecher Dennis Kolter. Aber alle hätten „sehr besonnen und diszipliniert reagiert“. Nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden die Entwarnung: „Die Bedrohungslage gegen das Westpfalz-Klinikum hat sich als nicht reale Gefahr herausgestellt“, informierte Erfort noch am Dienstagabend. Und betonte: „Krankenhäuser erfordern ein besonders sensibles und abgestimmtes Vorgehen. Aus taktischen Gründen nennt die Polizei daher keine Details zu den getroffenen Maßnahmen.“

Notaufnahme am Klinikum blieb geöffnet, aber wurde kontrolliert

Das Klinikum musste aber nicht geräumt werden, der normale Krankenhausbetrieb sei weitergelaufen, erzählt Kolter. Auch die Notaufnahme blieb geöffnet. Wer dorthin wollte, sei aber von Polizisten am Eingang kontrolliert worden. „Wir haben für ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem wir nicht wussten, wie die Bedrohungslage einzuschätzen ist, das Klinikum für die Rettungsfahrzeuge abgemeldet“, um nicht in einer möglichen Gefahrensituation zudem akut verletzte Menschen versorgen zu müssen.

Im Klinikum wurden die Mitarbeiter auf Station immer wieder über den neusten Stand auf dem Laufenden gehalten, so konnten Pflegekräfte und Ärzte auch die Patienten beruhigen. Natürlich habe es die ein oder andere Frage gegeben – auch von Angehörigen, aber insgesamt sei es im Westpfalz-Klinikum sehr ruhig geblieben, berichtet Kolter.