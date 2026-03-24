Aufgrund einer „Gefahrenlage“ ist der Kaiserslauterer Hauptbahnhof zurzeit weiträumig abgesperrt. Es waren keine Züge von oder nach Kaiserslautern. Das Polizeipräsidium Westpfalz bestätigte auf Nachfrage, dass es sich um eine Bombendrohung handelt. Gegen 17.20 Uhr sei diese eingegangen, die Polizei hat den Bahnhof und den Vorplatz abgesperrt – auch Busse fahren von dort zurzeit nicht. In der Richard-Wagner-Straße, kurz vor dem Guimarães-Platz stehen Polizeiautos quer, am Haupteingang parken zwei Polizei-Transporter. Aktuell durchsuchen Beamte den Bahnhof nach Sprengstoff. Am Elf-Freunde-Kreisel ist die Zufahrt zur Zollamtstraße ebenfalls dicht. Etwa 100 Menschen warten in den Straßen um den Bahnhof, wie es weitergeht. Rund um das Polizeipräsidium haben Taxis gerade gut zu tun, der ein oder andere setzt so seinen Weg fort. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist zurzeit nicht klar. Wir informieren weiter.

In den Zügen von und nach Kaiserslautern werden die Fahrgäste über die Verzögerungen informiert. Foto: Daniel Olejniczak