Eine Bombendrohung hat die Berufsbildende Schule I am Montagabend erhalten. Die Drohung ging per E-Mail an die Schule und an die Polizei. Einsatzkräfte überprüften noch in der Nacht das Schulgelände, berichtet die Polizei. In Absprache mit der Schulleitung fiel der Unterricht am Dienstag vorsorglich aus. Ermittlungen ergaben bis dahin keine Hinweise auf eine ernsthafte Gefahr. Die Polizei nimmt an, dass die Nachricht Teil einer Serie ähnlicher E-Mails war, die bundesweit an verschiedene Stellen gingen. Die Suche nach dem Absender läuft. Aus ermittlungstaktischen Gründen gaben die Behörden keine weiteren Angaben zum Inhalt der Drohungen bekannt.