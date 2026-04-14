Eine Bombendrohung hat die Berufsbildende Schule I am Montagabend erhalten. Die Drohung ging per E-Mail an die Schule und an die Polizei. Einsatzkräfte überprüften noch in der Nacht das Schulgelände, berichtet die Polizei.

Sie informierte auch den Schulleiter Frank Simbgen: „Irgendwann in der Nacht bekam ich den Anruf und sagte vorsorglich den Präsenzunterricht ab.“ Statt dessen wurde der Unterricht am Dienstag online abgehalten über die bekannten digitalen Medien an der Schule. Einen „Schockmoment“ habe er nicht erlebt, berichtet Simbgen gelassen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben bis zum Vormittag keine Hinweise auf eine ernsthafte Gefahr, teilen die Beamten mit. „Morgen läuft der Unterricht wieder ganz normal“, kündigt Simbgen am Dienstagmittag an.

Die Polizei nimmt an, dass die Nachricht Teil einer Serie ähnlicher E-Mails war, die bundesweit an verschiedene Stellen gingen. Die Suche nach dem Absender läuft. Aus ermittlungstaktischen Gründen gaben die Behörden keine weiteren Angaben zum Inhalt der Drohungen bekannt.