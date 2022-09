„Wir haben zur Zeit geschlossen.“ Diesen Satz lesen Hungrige, die unter der Woche bei Boll Burger per App ihr Essen bestellen wollen. Dass dieser Satz missverständlich sein kann, räumt Inhaber Adis Junuzovic ein. Er rückt gerade: „Der Satz bezieht sich auf unsere Lieferzeiten und die sind freitags, samstags und sonntags ab 17.30 Uhr.“

Eingeführt wurde der Lieferservice aufgrund der Pandemie. Die erste Welle rollte kurz vor der Eröffnung des Imbissbetriebs in der Steinstraße 23 im Mai 2020 über Deutschland hinweg. Es folgten die Lockdowns mit Komplettschließungen der Gastronomien. „Wir mussten uns an die veränderte Corona-Situation anpassen. Das war eine große Umstellung“, berichtet Junuzovic im Rückblick.

Während Corona einen Lieferservice eingerichtet

Schließlich hatte er seinen Betrieb in der Altstadt eröffnet, um hungrige Einheimische, aber auch das Partyvolk am Wochenende vor Ort zu verköstigen. Weil dies so nicht mehr möglich war, wurde der Lieferservice für Kaiserslautern und Umgebung eingerichtet – und bis heute beibehalten. „Jetzt nach Corona liefern wir am Wochenende weiterhin aus.“ Das heißt für Hungrige, dass sie freitags bis 1 Uhr, samstags bis 23 Uhr und sonntags bis 22 Uhr ihre Bestellung aufgeben können. Mindestens. Denn wenn die Altstadt lebt, ist auch im Imbiss länger Betrieb. Er hat zusätzlich dienstags und donnerstags zwischen 16 und 21 Uhr geöffnet.

Kult ist nach wie vor der Boll-Burger mit einem Spiegelei zwischen den Brötchenhälften. „Der wird am meisten gekauft, aber auch die Wraps gehen gut“, meint Junuzovic über die von ihm erst kürzlich eingeführte Neuheit. Und auch hier darf das Spiegelei nicht fehlen.

Auch auf Kerwen unterwegs

Mit zwei Verkaufswagen und zwei Foodtrucks beschickt er Märkte und Kerwen in der Umgebung. Dienstags und samstags steht er auf dem Lautrer Wochenmarkt und wenn in den Stadtteilen Kerwen gefeiert werden, fehlt er in vielen Fällen nicht. Wer bei seiner Hochzeit oder einer anderen Feier nicht auf den Kult-Burger verzichten möchte, könne ebenfalls einen solchen Wagen mieten.

Dazu betreibt Junuzovic noch den Kiosk im Hochspeyerer Schwimmbad. Fast täglich steht er dort am Grill. Mit gekühlten Getränken oder einer Pause mehr hielten er und sein Team durch. „Das Schwimmbadgeschäft braucht Hitze“, sagt er und ergänzt: „Wir machen das Beste daraus.“