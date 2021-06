Zunächst für den November geplant, kommt nun einer der ganz großen Sänger unserer Zeit am Sonntag, 20. Juni , 17 Uhr in die Fruchthalle. Der Bariton Bo Skovhus gehört zu den international renommiertesten Sängern unserer Zeit, unter anderem ist er regelmäßig zu Gast bei den Salzburger Festspielen.

In Ikast, Dänemark, geboren, studierte Skovhus am Musikinstitut Aarhus, an der Königlichen Opernakademie in Kopenhagen und in New York. In Wien hat seine Karriere 1988 mit einem vielbeachteten Don Giovanni an der Volksoper begonnen. 1997 wurde dem Künstler der Titel Österreichischer Kammersänger verliehen. Er ist seitdem regelmäßiger Gast auf den bedeutendsten Opern- und Konzertbühnen.

Neben Auftritten an großen Opernhäusern widmet sich Bo Skovhus intensiv dem Liedgesang. Er zählt zu den Spitzeninterpreten seiner Generation und wird von bedeutenden Festspielen und Musikzentren der Welt eingeladen. Seine Interpretation von Schuberts berühmtem Liedzyklus der „Winterreise“ gehört zu den Meilensteinen der Interpretationsgeschichte. In der Fruchthalle wird er begleitet von Stefan Vladar, Klavier. Die berühmte „Winterreise“ op. 89, D 911 ist ein Liederzyklus, bestehend aus 24 Liedern für Singstimme und Klavier, den Franz Schubert im Herbst 1827, ein Jahr vor seinem Tod, komponierte. In den Gedichten und Liedern wird ein Zyklus des Lebens von Liebe und Tod besungen, mit von manchen wahrgenommenen „revolutionären Untertönen“.

Info

Das Konzert findet ohne Pause und Gastronomie statt, die Abendkasse wird geöffnet. Karten gibt es im Internet und den bekannten Vorverkaufstellen wie der Tourist-Info, Thalia und anderen. Konzertbesucher benötigen zusätzlich zu den bekannten Sicherheitsvorkehrungen einen tagesaktuellen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis beim Einlass.