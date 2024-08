Schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen hat ein 55-jähriger BMW-Fahrer von einem Zusammenstoß mit einer sogenannten Sicherungswand auf der Autobahn davongetragen. Zur Kollision kam es laut Mitteilung der Polizei am Donnerstagmorgen gegen 9.23 Uhr. Der Autofahrer aus Kaiserslautern habe die Situation offenbar falsch eingeschätzt, schreiben die Beamten.

Der 55-Jährige war mit seinem BMW auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs. Wegen Straßenreinigungsarbeiten war ein Teil des linken Fahrstreifens auf Höhe der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost gesperrt. Der Fahrer habe wohl die Absicherung zu spät gesehen, heißt es in der Mitteilung. Beim Zusammenprall wurde auch das Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei beschädigt. Am BMW entstand Totalschaden, er musste abtransportiert werden. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 50.000 Euro. Neben der Autobahnpolizei Kaiserslautern waren die Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn sowie der Rettungsdienst im Einsatz.