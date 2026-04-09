Ein Auto ist am Mittwochnachmittag auf der Autobahn bei Kaiserslautern ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Fahrerin den BMW-Kombi auf der A63, kurz nach der Überleitung von der A6 aus Richtung Kaiserslautern, noch auf den Seitenstreifen lenken. Kurz darauf stand er in Vollbrand. Als Ursache wird ein technische Defekt vermutet. Die Insassen konnten das Auto unverletzt verlassen.

Mit einem Feuerlöscher bekämpfte zunächst eine Funkstreife der Autobahnpolizei die Flamen. So wurde laut Mitteilung der Polizei das Übergreifen auf angrenzende Bäume verhindert. Die Feuerwehr löschte dann den Brand. Währenddessen war die Überleitung von der A6 auf die A63 gesperrt.