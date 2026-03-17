Nach einem Streit stach eine 19-Jährige in Kaiserslautern mehrmals auf einen Mann ein. Wegen des Vorfalls auf dem Rathausvorplatz erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Anklage gegen eine 19-jährige Frau wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Ihr wird vorgeworfen, am 4. November auf dem Rathausvorplatz einen Mann niedergestochen zu haben.

Nach den Ermittlungen stach die Beschuldigte mehrmals mit einem Küchenmesser auf den 31-jährigen Mann ein. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilt, zielte sie dabei auf Kopf und Oberkörper des Opfers, das die Stiche mit den Armen abzuwehren versuchte. Dabei erlitt der Mann eine Stichverletzung am Bauch und eine an einem Arm. Die Angreiferin ließ erst von ihm ab, als er stark blutete und Passanten auf die Situation aufmerksam wurden. Der Mann musste notfallmedizinisch versorgt werden.

Küchenmesser war zuvor deponiert worden

Zum Tatverlauf wurde ermittelt, dass es zuvor auf dem Rathausvorplatz zu einem Streit zwischen der 19-jährigen Beschuldigten und dem 31-jährigen Geschädigten kam. Beide kennen sich, doch der Grund des Streits blieb unklar. Nach der Auseinandersetzung entfernte sich die junge Frau und holte das Küchenmesser, das auf dem Rathausvorplatz deponiert gewesen war. Sie ging mit dem Küchenmesser auf den Mann zu und stach auf ihn ein. Die Polizei stellte das Messer sicher.

Die Beschuldigte hat sich laut Mitteilung bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage zum Landgericht Kaiserslautern erhoben. Dieses hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Die 19-Jährige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.