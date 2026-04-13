Der Mann, der am Donnerstagabend stark blutend und schwer verletzt in der Mannheimer Straße aufgefunden wurde, ist offensichtlich kein Opfer eines Gewaltverbrechens. Wie die Polizei mitteilt, konnte der 32-Jährige mittlerweile zu den Geschehnissen befragt werden. Seine Aussage sowie weitere Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen. Die Polizei geht nicht von Fremdeinwirkung aus.

Hinweis der Redaktion

Sollten Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden: Es gibt Organisationen, die Hilfe und Auswege anbieten. Bitte holen Sie sich Hilfe. Rufen Sie zum Beispiel bei der Telefonseelsorge an (0800-1110111). Für Kinder- und Jugendliche gibt es außerdem die „Nummer gegen Kummer“ (116111).

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um gefährdete Personen nicht zum Nachahmen zu animieren. Wir machen eine Ausnahme in Fällen von besonderem öffentlichem Interesse, etwa wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist.