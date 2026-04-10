Ein Mann mit Schnittverletzungen am Oberkörper und am Hals ist am späten Donnerstagabend in Kaiserslautern gefunden worden. Sein Zustand ist kritisch.

Wie die Polizei mitteilt, waren Zeugen auf den stark blutenden Mann auf dem Bürgersteig nahe eines Fachmarktzentrums in der Mannheimer Straße aufmerksam geworden. Kurz vor 22 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu dem Komplex am Stadtausgang Richtung Hochspeyer alarmiert.

Identität zunächst unklar

Die Polizei führte Durchsuchungen durch und sicherte Spuren. Die Identität des Verletzten stand zunächst nicht zweifelsfrei fest, konnte dann aber geklärt werden. Er ist 32 Jahre alt, teilt die Polizei mit.

Bislang ist unklar, wie sich der Mann die Verletzungen zuzog. Die Untersuchungen sollen klären, ob weitere Personen in das Geschehen involviert waren. Der Verletzte konnte noch nicht zur Sache befragt werden.

Zur Aufklärung des Falles suchen die Ermittler Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 36913312 entgegen.