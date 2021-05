Das Lesertelefon: Elisabeth Bradfisch bedauert, dass Friseure und Blumengeschäfte geschlossen haben müssen. Doch während Friseure ihrem Beruf derzeit nicht nachgehen können, haben Blumenhändler die Möglichkeit, einen Hol- und Lieferservice anzubieten. Die RHEINPFALZ hat sich bei drei Geschäften umgehört.

Elisabeth Bradfisch ärgert sich darüber, dass die Friseure derzeit geschlossen haben müssen. Sie sei 85 Jahre alt und habe Probleme mit einem Arm, daher könne sie sich die Haare nicht selbst machen, berichtet sie am Lesertelefon. Sie ist in Sorge, dass viele Geschäfte die langen Schließungen nicht überstehen werden. Unverständlich findet sie, dass es Supermärkten gestattet ist, Schnittblumen zu verkaufen, während die Blumenhändler geschlossen haben müssen. Doch auch wenn die Blumengeschäfte überall geschlossen sind, gibt es in der Stadt durchaus die Möglichkeit, Blumen beim Händler zu bestellen.

Andreas Scherrer betreibt ein Blumengeschäft in der Eisenbahnstraße und arbeitet im sogenannten Werkstattmodus: Das Geschäft ist zu, aber der Blumenhändler darf Bestellungen annehmen und bearbeiten. Die Bestellungen kommen übers Telefon, über den Webshop seines Geschäfts oder über Fleurop, zählt er auf. Wer wolle, könne den bestellten Strauß kontaktlos vor dem Geschäft abholen, auch bargeldloses Zahlen sei möglich. Weiter gibt es die Möglichkeit, Blumen liefern zu lassen. „Wir beliefern Adressen in der Stadt Kaiserslautern und den angrenzenden Orten“, sagt Scherrer. Der Service werde von den Kunden gut angenommen, der Umsatz sei aber nicht mit früher zu vergleichen. „Aber wir können arbeiten und stehen dem Schicksal nicht ganz machtlos gegenüber“, sagt er. Da hätten es Friseure derzeit viel schwerer.

Neben den Stammkunden gebe es immer wieder Neukunden, die zum ersten Mal eine Bestellung aufgeben, etwa, weil sie Geburtstagsgrüße in Form eines Blumenstraußes verschicken wollen. Wichtig ist derzeit eine gewisse Vorlaufzeit, um die gewünschten Blumen bestellen zu können. Dank des Bestell- und Lieferservices habe er keine Kurzarbeit anmelden müssen, schildert Scherrer.

Am Geschäft von Blumen Gauweiler in der Mannheimer Straße weisen Schilder an der Tür auf einen Liefer- und Abholservice hin, auch in den sozialen Netzwerken habe man dafür geworben, berichtet Heidi Gauweiler. Die Kunden können Bestellungen per Telefon oder E-Mail aufgeben. „Bei Rosen haben wir eigentlich fast immer alle Farben da“, berichtet Gauweiler. Bei größeren Mengen und speziellen Wünschen sei es sinnvoll, einige Tage im Voraus zu bestellen. Gezahlt werden könne bar oder mit Karte, bei Blumenlieferungen sei Kartenzahlung oder eine Rechnung möglich.

Leider gebe es noch viele Kunden, die nicht mitbekommen haben, dass es diesen Service gibt, berichtet Gauweiler. „Aber die, die es wissen, nutzen es auch.“ Dennoch sei der momentane Betrieb kein Vergleich zum Normalbetrieb, es könnten nicht alle Mitarbeiter beschäftigt werden. Ein Problem sei, dass Supermärkte Schnittblumen verkaufen dürften, während den Gärtnereien nicht einmal gestattet sei, einen Eimer mit Blumen vor das Geschäft zu stellen.

Auch bei Blumen Koch & Christmann gibt es einen Liefer- und Abholservice, wie Gisela Koch erzählt. Bestellungen sind per Telefon, E-Mail oder über die Webseite möglich. Geliefert werde im Stadtgebiet. „Kunden dürfen leider nicht ins Geschäft“, betont Koch. Dies sei leider noch nicht allen Kunden bewusst. Für jene, die auf der Suche nach Blumen kommen, seien die Schaufenster des Gewächshauses mit Blumensträußen ausgestattet worden. Wer dort etwas sehe, was ihm gefalle, könne es telefonisch bestellen und abholen oder sich liefern lassen, schildert Koch. Auch wenn der Service angenommen werde, sei ein klarer Umsatzrückgang zu erkennen.